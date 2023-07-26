Versie 24.70 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New in 24.70? Zoom to Fit for Thumbnails. Allows you to enlarge smaller originals as much as the current thumbnail size will allow and turn your thumbnails into pixel magnifiers. On the fly. Every icon designer's dream.

Zoom to Fit for the Hover Box. Hover the mouse over small image files and view their pixels like under a microscope. No clicks required. Useful fun.

Many Other Improvements. See change log.

Compilation Soundtrack. Compiled to the songs of Brooke Combe. Many Other Improvements. See change log.