De Mozilla Foundation heeft een update voor versie 115.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder is er een spamfilter, spellingscontrole, kalender, adresboek en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die Mozilla de naam Supernova heeft meegegeven. Verder de kalender en adresboek verbeterd en worden links nu niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. Deze versie wordt overigens nog niet als automatische update voor versie 102.x aangeboden, maar zal handmatig moeten worden opgehaald. De changelog voor versie 115.0.1 kan hieronder worden gevonden.

Changes Added Thunderbird Supernova branding to about:dialog Fixes Message list was not updated when message was deleted from server outside of Thunderbird

Scrolling behaved unexpectedly when moving to next message unread message in another folder

Scrolling animation was unnecessarily used when switching or toggling the sort column in message list

Attempting to delete a message and then cancelling the action still marked the message as read

Unified Toolbar could not be customized under certain tabs

Selecting a folder with one or more subfolders and pressing enter did not expand folder

Tooltips did not appear when hovering over folders

Deleting large amounts of messages from Trash folder consumed excessive time and memory

Message Summary header buttons were not keyboard accessible

"New" button in Message Filters dialog was not keyboard accessible

Backing up secret keys from OpenPGP Key Manager dialog silently failed

Various visual and UX improvements

Security fixes