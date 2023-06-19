Cpuid heeft een nieuwe versie van het hardwaremonitorprogramma HWMonitor Pro uitgebracht. Dit programma is de grote broer van HWMonitor, dat in tegenstelling tot dit programma wel gratis is. De betaalde versie biedt een aantal interessante extra's, waaronder de mogelijkheid om andere pc's in het netwerk in de gaten te houden en de gemeten waarden in grafieken uit te zetten.
HWMonitor Pro is beschikbaar in twee uitvoeringen. De standaardeditie kost 20 euro en geeft recht op een jaar updates en maximaal tien remoteconnecties. De Extended-editie geeft voor 35 euro recht op het dubbele; twee jaar updates en maximaal twintig connecties. Hieronder is te vinden wat er sinds versie 1.50 allemaal is veranderd.
Changes in HWMonitor Pro version 1.52
Changes in HWMonitor Pro version 1.51
- AMD Ryzen Z1 and Z1 Extreme
- AMD Ryzen 9 7940H & HS, Ryzen 7 7840HS (Phoenix)
- AMD Dragon Range Ryzen 9 7945HX (16c/55-75W), 7845HX (12c/45-75W), Ryzen 7 7745HX (8c/45-75W), 7645HX (6c/45-75W)
- Intel Core i9 13980HX, 13900HX, 13900HK, Core i7 13700H, 13650HX, Core i5 13500HX, 13420H
- Intel N97, N95 and N50 (ADL-N, 6W to 15W)
- Zhaoxin C-1080 IGP (KX-6000G)
- Zhaoxin KH-40000 YongFeng (12/16/32c)
- NVIDIA RTX 4060 Ti (AD106-350)
- AMD Radeon RX 7600 (Navi 33 XL)
- Improved support of AMD Radeon 6950 XT
- Intel Core i9 13900KS
- Intel N100 and N200 (ADL-N)
- Intel Core i3 N300 and N305 (ADL-N)
- Intel Core i5 13450HX, 13500HX, Core i7 13650HX, 13700HX (55W)
- Intel Xeon Sapphire Rapids platform
- Improved support of AMD Radeon 6950 XT
- Zhaoxin KX-6000G/4 CPU