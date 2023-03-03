Cpuid, bekend van onder andere CPU-Z, heeft versie 1.50 van HWMonitor uitgebracht. Dit programma is in staat om de waardes uit te lezen van een groot aantal sensors van onder andere moederborden, videokaarten en harde schijven. Informatie zoals temperaturen, spanningen en snelheden van ventilators kunnen dan in een overzichtelijk scherm worden weergegeven. Er is ook een betaalde Pro-versie, die het onder meer mogelijk maakt om andere pc's in het netwerk in de gaten te houden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.50: Preliminary support for AMD Storm Peak platform.

Improved support of AMD Radeon 6950 XT.

Zhaoxin KX-6000G/4 CPU.

Intel Xeon Sapphire Rapids platform.

Intel N100 and N200 (ADL-N).

intel Core i3 N300 and N305 (ADL-N)

Intel Core i5 13450HX, 13500HX, Core i7 13650HX, 13700HX (55W)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

HWMonitor 1.50 (setup)

HWMonitor 1.50 (zip)