Cpuid heeft een nieuwe versie van het hardwaremonitorprogramma HWMonitor Pro uitgebracht. Dit programma is de grote broer van HWMonitor, dat in tegenstelling tot dit programma wel gratis is. De betaalde versie biedt een aantal interessante extra's, waaronder de mogelijkheid om andere pc's in het netwerk in de gaten te houden en de gemeten waarden in grafieken uit te zetten.

HWMonitor Pro is beschikbaar in twee uitvoeringen. De standaardeditie kost 20 euro en geeft recht op een jaar updates en maximaal tien remoteconnecties. De Extended-editie geeft voor 35 euro recht op het dubbele; twee jaar updates en maximaal twintig connecties. Hieronder is te vinden wat er in het afgelopen jaar allemaal is veranderd.