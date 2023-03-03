Versie 6.73 van GoldWave is uitgekomen. Dit programma is een uitgebreide digitale audio-editor voor Windows en Android dat sinds 1993 bestaat. Het kan op een hoge kwaliteit, tot maximaal 24bits en 192kHz, geluidsbestanden bewerken en ondersteunt onder andere de wav-, mp3-, ogg-, vox- en flac-formaten. De vele andere features zijn op deze pagina te bekijken. Een licentie kost 19 dollar voor een jaar of 59 voor het leven en werkt dan op alle ondersteunde platformen. In deze uitgave zijn de vertalingen bijgewerkt en enkele niet nader omschreven problemen verholpen.

Changes in GoldWave version 6.73: New Control menu

Infinity Link (file transfer between desktop and GoldWave Infinity)

Several fixes and improvements