Software-update: GoldWave 6.73

GoldWave logo (58 pix)Versie 6.73 van GoldWave is uitgekomen. Dit programma is een uitgebreide digitale audio-editor voor Windows en Android dat sinds 1993 bestaat. Het kan op een hoge kwaliteit, tot maximaal 24bits en 192kHz, geluidsbestanden bewerken en ondersteunt onder andere de wav-, mp3-, ogg-, vox- en flac-formaten. De vele andere features zijn op deze pagina te bekijken. Een licentie kost 19 dollar voor een jaar of 59 voor het leven en werkt dan op alle ondersteunde platformen. In deze uitgave zijn de vertalingen bijgewerkt en enkele niet nader omschreven problemen verholpen.

Changes in GoldWave version 6.73:
  • New Control menu
  • Infinity Link (file transfer between desktop and GoldWave Infinity)
  • Several fixes and improvements

GoldWave

Versienummer 6.73
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website GoldWave
Download https://www.goldwave.com/release.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-03-2023 07:08
7 • submitter: danmark_ori

03-03-2023 • 07:08

7

Submitter: danmark_ori

Bron: GoldWave

Update-historie

09:00 Goldwave 7.07 7
05-02 Goldwave 7.04 2
08-11 Goldwave 7.03 0
03-'25 Goldwave 7.02 3
11-'24 Goldwave 7.01 0
10-'24 GoldWave 7.00 25
10-'24 Goldwave 6.83 6
01-'24 GoldWave 6.79 0
09-'23 GoldWave 6.78 2
08-'23 GoldWave 6.77 9
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GoldWave

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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Tjeerd 3 maart 2023 07:32
Een klassieker onder de geluidsbewerkingsoftware. Ten minste, het was een van de eerste gratis en goede programma's die er waren in de begintijd van internet.

@Fairy nu ik de reacties zie denk ik inderdaad dat het shareware was en je beperkingen had, maar volgens mij voldoende om er voor de lol mee te spelen

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 22 juli 2024 20:35]

Fairy @Tjeerd3 maart 2023 09:18
Ik kan me nog wel herinneren dat ik het vroeger veel gebruikt heb, maar niet dat het gratis was. Volgens mij was een gekraakte versie wel redelijk gemeengoed.
madcon @Fairy3 maart 2023 09:38
Volgens mij was het een vorm van shareware waar bepaalde functies ontbraken, of dat je het maar een x aantal minuten kon gebruiken. De sleutel/gekraakte versie haalde deze limitaties eruit.
PD2JK @Fairy3 maart 2023 10:47
Wat ik mij er van herinner (ergens in 2014) was dat batch processing uitgeschakeld was en je om de 150 clicks/handelingen een splash screen kreeg. Sindsdien een Lifetime license genomen. :)
8bitfanaat 3 maart 2023 07:59
Een geduchte concurrent voor het legendarische Soundforge.
madcon 3 maart 2023 09:21
Mooi om te zien dat dit programma nog steeds in ontwikkeling is.
Begin jaren 90 hiermee mijn eerste stappen gemaakt met geluidsbewerking en het maken van opnamens.
Voor € 60 euro een koopje, al heb ik het jaren lang gratis gebruikt.
Rutgertje 4 maart 2023 08:19
Wat is de meerwaarde van Goldwave t.o.v. Audacity?

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