Versie 3.6.7 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.6.7: [Dev] Support for RemoveChat feature

Disabled dialog font improvement for now

Fixed 3.6.6 high crashing bug

Fixed uninstall not actually removing files err what