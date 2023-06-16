Software-update: StartAllBack 3.6.7

StartIsBack logo (75 pix) Versie 3.6.7 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.6.7:
  • [Dev] Support for RemoveChat feature
  • Disabled dialog font improvement for now
  • Fixed 3.6.6 high crashing bug
  • Fixed uninstall not actually removing files err what

StartAllBack

Versienummer 3.6.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 11
Website StartAllBack
Download https://www.startallback.com/download.php
Bestandsgrootte 1,79MB
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-06-2023 07:34
1 • submitter: karazz

16-06-2023 • 07:34

1

Submitter: karazz

Bron: StartAllBack

Update-historie

09-12 StartAllBack 3.9.20 3
19-11 StartAllBack 3.9.18 19
09-'25 StartAllBack 3.9.15 5
06-'25 StartAllBack 3.9.12 19
06-'25 StartAllBack 3.9.10 47
05-'25 StartAllBack 3.9.9 8
03-'25 StartAllBack 3.9.6 7
02-'25 StartAllBack 3.9.5 0
02-'25 StartAllBack 3.9.3 16
12-'24 StartAllBack 3.9 21
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StartAllBack

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
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Reacties (1)

-Moderatie-faq
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RyFeR26 16 juni 2023 10:17
Ook gefixt: 'Fixed system DPI unexpectedly increasing'

Hier had ik last van, eens kijken of het nu beter gaat.

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