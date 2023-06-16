Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2023-06-15 Opus 1.4

New monkeys audio float 10.16

CD Ripper: Bug Fix - pasting non cd track listing from clipboard could cause a crash

CD Ripper: improved tab order

Wave & AIFF strenghtened against corrupted files

Enabling screen reader mode validates the option with a question

Edit Tags >> Art >> Choose from Internet, added Discogs

Improvements to Windows 11 context menu

Core Converter: No use of CPU Throttle in non-live pass

Batch Converter added extra tags to the columns and sorted selection list

Bug fix: 'Report as Information, continue to decode' for mp3 decoding was not always being adhered to

Bug fix: fdc (aac) would not write 1 channel mono

Bug fix: wavpack dsd handling (windows)

Bug fix: write xml dsp sanitization output