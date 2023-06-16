Software-update: dBpoweramp Music Converter 2023.6.15

dBpoweramp Music Converter logo (79 pix) Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2023-06-15
  • Opus 1.4
  • New monkeys audio float 10.16
  • CD Ripper: Bug Fix - pasting non cd track listing from clipboard could cause a crash
  • CD Ripper: improved tab order
  • Wave & AIFF strenghtened against corrupted files
  • Enabling screen reader mode validates the option with a question
  • Edit Tags >> Art >> Choose from Internet, added Discogs
  • Improvements to Windows 11 context menu
  • Core Converter: No use of CPU Throttle in non-live pass
  • Batch Converter added extra tags to the columns and sorted selection list
  • Bug fix: 'Report as Information, continue to decode' for mp3 decoding was not always being adhered to
  • Bug fix: fdc (aac) would not write 1 channel mono
  • Bug fix: wavpack dsd handling (windows)
  • Bug fix: write xml dsp sanitization output

dBpowerAMP Music Converter

Versienummer 2023.6.15
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, macOS, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Illustrate
Download https://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 16-06-2023 08:04 5

16-06-2023 • 08:04

5

Bron: Illustrate

Update-historie

27-05 dBpoweramp Music Converter 2026.05.25 5
05-04 dBpoweramp Music Converter 2026.04.03 11
01-02 dBpoweramp Music Converter 2026.01.31 2
26-12 dBpoweramp Music Converter 2025.12.24 0
05-12 dBpoweramp Music Converter 2025.12.04 1
16-11 dBpoweramp Music Converter 2025.11.12 10
07-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.07.14 6
07-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.07.07 6
06-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.06.05 12
04-'25 dBpoweramp Music Converter 2025.04.17 0
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dBpowerAMP Music Converter

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (5)

-Moderatie-faq
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GerardVanAfoort 16 juni 2023 08:38
samen met foobar2000 fijnste converter/editors
zordaz @GerardVanAfoort16 juni 2023 09:47
Dit is inderdaad een prima tool, maar of het de fijnste is, is natuurlijk persoonlijk. Ik geef zelf de voorkeur aan CUETools en EAC voor het rippen.
XBWillem 16 juni 2023 09:50
Ik gebruik dB op mijn Mac en ben er ook erg tevreden over. Ik ben alleen bang om te updaten - blijft mijn licentie dan behouden?

Op mijn wishlist staat verder een grafische overhaul. Het ziet er nog zo 2000 uit. :P
zordaz @XBWillem16 juni 2023 14:08
Dat past toch juist prima bij waar het programma voor bedoeld is? :)
varkenshand 18 juni 2023 11:06
De licentie blijft behouden mits je de e-mail met de orderbevestiging bewaard hebt. Verder goed opletten met wat je downloadt uiteraard

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