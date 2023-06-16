Software-update: Fan Control 160

Fan Control logo (79 pix) Versie 160 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog for version 160
  • Create new configuration (blank) dialog
  • The background and foreground color now change slightly based on your primary color
  • Updated LibreHardwareMonitorLib

Fan Control

Versienummer 160
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/blob/master/FanControl.zip?raw=true
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-06-2023 07:01 5

16-06-2023 • 07:01

5

Bron: Fan Control

Update-historie

22-07 Fan Control 272 0
18-06 Fan Control 270 0
04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
14-02 Fan Control 259 8
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Fan Control

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (5)

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krflyer 16 juni 2023 12:19
Met NVidia hardware kan het best een goed programma zijn, maar deze week kwam ik erachter dat mijn fans op mijn AMD RX6950XT stil stonden. Dat kwam omdat de MSI monitoring software een stil profiel had gekregen. Ik probeerde in Fan Control alles te resetten en opnieuw te beginnen, maar met geen mogelijkheid. Ik vind de interface dus maar raar.
Wat wel fijn werkte, toen ik nog een RX5700XT met een AIO draaide is de profielen waarbij je op basis van één sensor meerdere fans kan beheren.
GerardVanAfoort 16 juni 2023 07:14
Fijn progje
Jdewit @GerardVanAfoort16 juni 2023 08:04
Dat wel, maar echt silent opstarten lukt me niet
qbig1970 @Jdewit16 juni 2023 10:52
Volgens mij moeten zowel je fans als mobo dit ondersteunen.
Anders heb je inderdaad geen silent bootup
beerse
16 juni 2023 11:52
Omdat het zo warm is buiten: https://hetiswarm.nl/ :+

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