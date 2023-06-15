Versie 10.3 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op AArch64 gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 10.3 is onder meer de Linux-kernel bijgewerkt naar versie 6.1.34 en zijn er diverse problemen verholpen.

Home Assistant Operating System Add patch to fix Bluetooth LE advertisement stall (#2535) (#2598)

Avoid waiting for time synchronization too early (#2594)

Start OS Agent only when boot partition is mounted (#2583)

Make sure rpcbind gets started after systemd-tmpfiles is ready (#2582)

Remove rng-tools/rngd since it is not required with kernel 5.15+ (#2575)

Update generic_raw_uart to version 1.29 (#2562) Home Assistant Yellow Start OS Agent only when boot partition is mounted (#2583)

Add Yellow-specific rpi-rf-mod dts support (#2565)

Yellow: Always use mini-UART for Bluetooth (#2571)

Yellow: Rely on device tree alias for serial port numbering (#2568) Open Virtual Appliance Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596) Generic x86-64 Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)

Add support for Intel GMAC Ethernet controller (#2589) (#2593)

Add support for RTL8723BS SDIO WiFi modules (#2567) Hardkernel ODROID Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)

Add missing rpi-rf-mod support for vim3 and odroid-m1 (#2563) ASUS Tinker Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596) Khadas VIM Series Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)

Add missing rpi-rf-mod support for vim3 and odroid-m1 (#2563) Generic aarch64 Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)