Software-update: Home Assistant OS 10.3

Home Assistant logo (75 pix) Versie 10.3 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op AArch64 gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 10.3 is onder meer de Linux-kernel bijgewerkt naar versie 6.1.34 en zijn er diverse problemen verholpen.

Home Assistant Operating System
  • Add patch to fix Bluetooth LE advertisement stall (#2535) (#2598)
  • Avoid waiting for time synchronization too early (#2594)
  • Start OS Agent only when boot partition is mounted (#2583)
  • Make sure rpcbind gets started after systemd-tmpfiles is ready (#2582)
  • Remove rng-tools/rngd since it is not required with kernel 5.15+ (#2575)
  • Update generic_raw_uart to version 1.29 (#2562)
Home Assistant Yellow
  • Start OS Agent only when boot partition is mounted (#2583)
  • Add Yellow-specific rpi-rf-mod dts support (#2565)
  • Yellow: Always use mini-UART for Bluetooth (#2571)
  • Yellow: Rely on device tree alias for serial port numbering (#2568)
Open Virtual Appliance
  • Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
Generic x86-64
  • Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
  • Add support for Intel GMAC Ethernet controller (#2589) (#2593)
  • Add support for RTL8723BS SDIO WiFi modules (#2567)
Hardkernel ODROID
  • Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
  • Add missing rpi-rf-mod support for vim3 and odroid-m1 (#2563)
ASUS Tinker
  • Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
Khadas VIM Series
  • Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
  • Add missing rpi-rf-mod support for vim3 and odroid-m1 (#2563)
Generic aarch64
  • Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)

Home Assistant OS

Versienummer 10.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website Home Assistant
Download https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/tag/10.3
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-06-2023 21:09 9

15-06-2023 • 21:09

9

Bron: Home Assistant

Update-historie

30-07 Home Assistant OS 18.2 91
19-06 Home Assistant OS 18.0 33
06-05 Home Assistant OS 17.3 37
07-04 Home Assistant OS 17.2 25
12-02 Home Assistant OS 17.1 38
19-01 Home Assistant OS 17.0 58
11-'25 Home Assistant OS 16.3 1
09-'25 Home Assistant OS 16.2 14
08-'25 Home Assistant OS 16.1 22
07-'25 Home Assistant OS 16.0 11
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Reacties (9)

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eBait 15 juni 2023 21:37
Lijkt wat vroeg gepost. Vanuit de GitHub releases pagina:
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases
"ℹ️ ℹ️ ℹ️ This release is currently only on the beta channel ℹ️ ℹ️ ℹ️"
bartje @eBait15 juni 2023 21:40
Die tekst zegt niks. Die vergeten ze vaker weg te halen.
eBait @bartje15 juni 2023 21:48
Oke - ik zie hem in ieder geval niet terug in mijn Home Assistant OS update manager :)
wou5er @bartje15 juni 2023 21:58
Dat is dan lekker betrouwbaar.... Tweakers wekt de indruk dat het een Release is terwijl het op de github nog een beta is en tevens een officieel kanaal....

Dit klopt niet
e.dewaal @wou5er16 juni 2023 03:37
In april waren ze het ook vergeten weg te halen...
https://github.com/home-a...discussioncomment-5744967
-DEVON- @bartje16 juni 2023 14:48
Hier ook getest en inderdaad niet beschikbaar. Ik denk dat het foutje van april nu niet van toepassing is :)
gwystyl 15 juni 2023 22:12
Ik zie hem op mijn Synology VM ook nog niet verschijnen, terwijl er wel een Home Assistant Core update is (2023.6.2). Ik wacht het rustig af :)
BGB4rn 16 juni 2023 13:03
Hier met een ova template ook nog geen 10.3, als ik lid wordt van het beta kanaal popt ie wel gelijk op, dus de release zal waarschijnlijk wat voorbarig zijn gepubliceerd.
Pasc66 20 juni 2023 17:52
Rfxtrx werkt na deze update niet meer :'(

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