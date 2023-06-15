Versie 10.3 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op AArch64 gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 10.3 is onder meer de Linux-kernel bijgewerkt naar versie 6.1.34 en zijn er diverse problemen verholpen.
Home Assistant Operating System
Home Assistant Yellow
- Add patch to fix Bluetooth LE advertisement stall (#2535) (#2598)
- Avoid waiting for time synchronization too early (#2594)
- Start OS Agent only when boot partition is mounted (#2583)
- Make sure rpcbind gets started after systemd-tmpfiles is ready (#2582)
- Remove rng-tools/rngd since it is not required with kernel 5.15+ (#2575)
- Update generic_raw_uart to version 1.29 (#2562)
Open Virtual Appliance
- Start OS Agent only when boot partition is mounted (#2583)
- Add Yellow-specific rpi-rf-mod dts support (#2565)
- Yellow: Always use mini-UART for Bluetooth (#2571)
- Yellow: Rely on device tree alias for serial port numbering (#2568)
Generic x86-64
- Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
Hardkernel ODROID
- Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
- Add support for Intel GMAC Ethernet controller (#2589) (#2593)
- Add support for RTL8723BS SDIO WiFi modules (#2567)
Khadas VIM Series
- Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)
- Linux: Update kernel 6.1.34 (#2596)