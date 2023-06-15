AdGuard Home versie 0.107.32 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave moet het volgende probleem verholpen zijn.

Fixed DNSCrypt upstream not resetting the client and resolver information on dialing errors (#5872).