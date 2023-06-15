Software-update: AdGuard Home 0.107.32

Adguard Home logo (79 pix)AdGuard Home versie 0.107.32 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave moet het volgende probleem verholpen zijn.

Fixed
  • DNSCrypt upstream not resetting the client and resolver information on dialing errors (#5872).

Adguard Home 0.103.2 screenshot

Versienummer 0.107.32
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AdGuard Team
Download https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/tag/v0.107.32
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-06-2023 19:38
1 • submitter: Glassertje

15-06-2023 • 19:38

1

Submitter: Glassertje

Bron: AdGuard Team

Update-historie

13-07 AdGuard Home 0.107.78 9
02-06 AdGuard Home 0.107.77 27
19-05 AdGuard Home 0.107.75 32
16-04 AdGuard Home 0.107.74 5
11-03 AdGuard Home 0.107.73 16
19-02 AdGuard Home 0.107.72 11
08-12 AdGuard Home 0.107.71 33
03-12 AdGuard Home 0.107.70 4
10-'25 AdGuard Home 0.107.69 0
10-'25 AdGuard Home 0.107.68 16
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AdGuard Home

geen prijs bekend

Systeem- en netwerkutility's

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Prosperot 16 juni 2023 09:57
Sinds ik Watchtower op mn Synology NAS heb geïnstalleerd, wordt ook de docker van AdGuard automatisch ge-update, super handig!

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