Piriform heeft versie 6.13 van CCleaner uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.
Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast een gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische-updatefunctie biedt. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Taking the hassle out of PC maintenance
Fixing bugs and other improvements
- Cleaning rule upgrade improves the cleaning of more than 30 applications including:
- Box Drive 64 Bit
- Corel PaintShop Pro 2021 64 bit
- GoodSync
- Google Drive & Google Drive Backup and Sync
- Nextcloud Desktop Client
- Plex Media Server. Plex Home Theatre application
- Skype
- TortoiseGit, TortoiseSVN
- Viber
- VMware Player, VMware Horizon Client
- VNC Viewer
- Windows Defender backup
- And others
- Further enhancements to smart cookie scanning in Health Check including:
- More frequently chosen websites for Cookie Allowlist.
- Website URL spelling validation and already saved bookmarks validation.
- Additional improvements in stability, accessibility, and security – digital signature algorithm verification.
- OperaGX bookmarks can now be correctly imported.
- Fixed a bug that could show paused driver updates in the Skipped category instead of the Paused category.
- The appropriate message “No Bookmarked websites yet” is now displayed when a user with no bookmarks clicks on "Import cookies" in the Health Check Cookie Allowlist.