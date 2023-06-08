AdGuard Home versie 0.107.30 is uitgekomen en wegens enkele problemen is er ook alweer een opvolger verschenen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AdGuard Home v0.107.31 Fixed Startup errors on OpenWrt (#5872).

Plain-UDP upstreams always falling back to TCP, causing outages and slowdowns (#5873, #5874). AdGuard Home v0.107.30 Security Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2023-29402, CVE-2023-29403, and CVE-2023-29404 Go vulnerabilities fixed in Go 1.19.10. Fixed Unquoted IPv6 bind hosts with trailing colons erroneously considered unspecified addresses are now properly validated (#5752). NOTE: the Docker healthcheck script now also doesn't interpret the "" value as unspecified address.

value as unspecified address. Incorrect Content-Type header value in POST /control/version.json and GET /control/dhcp/interfaces HTTP APIs (#5716).

header value in and HTTP APIs (#5716). Provided bootstrap servers are now used to resolve the hostnames of plain UDP/TCP upstream servers.