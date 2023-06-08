Software-update: AdGuard Home 0.107.31

Adguard Home logo (79 pix)AdGuard Home versie 0.107.30 is uitgekomen en wegens enkele problemen is er ook alweer een opvolger verschenen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AdGuard Home v0.107.31

Fixed
  • Startup errors on OpenWrt (#5872).

  • Plain-UDP upstreams always falling back to TCP, causing outages and slowdowns (#5873, #5874).

AdGuard Home v0.107.30

Security
  • Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2023-29402, CVE-2023-29403, and CVE-2023-29404 Go vulnerabilities fixed in Go 1.19.10.
Fixed
  • Unquoted IPv6 bind hosts with trailing colons erroneously considered unspecified addresses are now properly validated (#5752). NOTE: the Docker healthcheck script now also doesn't interpret the "" value as unspecified address.
  • Incorrect Content-Type header value in POST /control/version.json and GET /control/dhcp/interfaces HTTP APIs (#5716).
  • Provided bootstrap servers are now used to resolve the hostnames of plain UDP/TCP upstream servers.

Adguard Home 0.103.2 screenshot

Versienummer 0.107.31
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AdGuard Team
Download https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/tag/v0.107.31
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 08-06-2023 18:43 19

08-06-2023 • 18:43

19

Bron: AdGuard Team

Update-historie

13-07 AdGuard Home 0.107.78 9
02-06 AdGuard Home 0.107.77 27
19-05 AdGuard Home 0.107.75 32
16-04 AdGuard Home 0.107.74 5
11-03 AdGuard Home 0.107.73 16
19-02 AdGuard Home 0.107.72 11
08-12 AdGuard Home 0.107.71 33
03-12 AdGuard Home 0.107.70 4
10-'25 AdGuard Home 0.107.69 0
10-'25 AdGuard Home 0.107.68 16
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AdGuard Home

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Reacties (19)

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Verwijderd 8 juni 2023 19:39
Voor zij die problemen ervaren met trage connecties of sites die niet meer gevonden kunnen worden, deze versie van Adguard heeft een bug in de upstream dns check waardoor je problemen kan ervaren.

Oplossing is ofwel een restore naar de vorige versie, of de meest recente build van het edge update channel te gebruiken.
stappel_ @Verwijderd8 juni 2023 20:18
Versie 0.107 31 is er ook al
Hansie9999 8 juni 2023 18:57
Zeer goed, gebruik het al een tijdje op zowel mijn Ubuntu server thuis als op de synology NAS op het werk,

echter heb ik al een tijdje terug (en meerdere keren) op het forum van tweakers gevraagd hoe ik het probleem kan oplossen dat ik Tweakers maar niet op de witte lijst krijg !!!! (andere site's werken wel zonder probleem met de witte lijst

Zelfs adguard home volledig uitschakelen helpt niet, het enige dat helpt is om manueel op mijn pc de DNS server op 8.8.8.8 te zetten, dan kan ik de "premium" artikels lezen bij jullie zonder dat men zegt dat ik een adblocker gebruik !!!!!
Jexecute @Hansie99998 juni 2023 19:06
Je moet volgende gebruiken:
https://tweakers.net/adblock_allowlist.txt

Zie https://tweakers.net/info...s/instructie-whitelisten/ Voor info
trevoc @Jexecute9 juni 2023 09:02
Is het niet een idee om op de instructie site ook een kopje AdGuard Home op te nemen? Veel mensen gebruiken deze dienst (zonder alle ins-en-outs ervan te kennen).
Hansie9999 @Jexecute9 juni 2023 11:17
heb ik allemaal gedaan,

Ook manueel de @@||tweakers.nl en nog vele andere variatie's toegevoegd,

niets helpt,

en zoals ik al zeg, zelfs als ik AdGuard Home VOLLEDIG UITSCHAKEL werkt het nog niet, de "op die moment "debiele"" tweakers website blijft beweren dat ik adds aan het blocken ben.
(ook als ik dan bij de browser alle cookies, historiek, cache, .... wis)

het ENIGE dat helpt is op mijn PC manueel de DNS zetten op 8.8.8.8 (de standaard van google) ipv via mijn synology te lopen en dan werkt het !!!

ALLE andere website's kan ik gewoon zonder probleem whitelisten en dan werkt het, enkel de Tweakers site niet !!!!!!
lenwar
@Hansie99999 juni 2023 13:10
Probeer is voor de grap:
@@||aa.tweakers.nl^$important
@@||ab.tweakers.nl^$important
Als dit wel werkt heb je ergens anders tweakers.nl in één van je blocklists of custom rules geblokkeerd. En mogelijk krijgen die een hogere prioriteit dan je standaard whitelist (zou niet moeten overigens).
Met '^$important' kan je dat gedrag anders forceren. (even versimpeld verwoord hoor)
https://github.com/Adguar...ome/wiki/Hosts-Blocklists


Edit: Iets verduidelijkt

[Reactie gewijzigd door lenwar op 26 juli 2024 19:44]

Hansie9999 @lenwar9 juni 2023 13:32
Ik zal eens proberen,

maar zoals ik al zij, als ik de adguard home bescherming VOLLEDIG uitschakel (waardoor op alle andere site's er dus niks meer van te merken is)
blijft de detectie op de tweakers site zeggen dat ik een adblocker heb.
lenwar
@Hansie99999 juni 2023 13:49
Goed punt. Daar had ik overheen gelezen.
Dan verwacht ik niet dat het wat zal uithalen, maar laat het toch even weten. Ben nu wel nieuwsgierig.

Even ter achtergrond.
Je gebruikt geen andere adblockers/contentblockers van enige aard op je computer danwel je ? (het kan een combinatie zijn van AGH en iets anders dat de boel verstierd)

Hiermee doel ik dus ook op als die privacy-dingen die tegenwoordig in browsers zitten en gebruik je de DoH-functionaliteit van AGH, en heb je die ook als zodanig in je browser geconfigureerd?
Hansie9999 @lenwar9 juni 2023 14:37
Geen andere blockers,

en zoals ik aangeef, van moment ik op dezelfde PC gewoon manueel de DNS (bij netwerkbeheer , adapterinstellingen van de LAN kaart) op 8.8.8.8 zet (dus hiermee de DNS verwijzing van mijn router naar mijn Adguard Home overbrug, dan werkt het meteen (moet zelfs browser niet sluiten, gewoon pagina refreshen en het werkt) , vind het gewoon extra raar dat het simpel "uitschakelen" van de adguard Home beveiliging dus niet helpt bij tweakers (bij andere site's wel) , het lijkt alsof de tweakers "adblock detectie" de adguard home server ziet, ook al is deze uitgeschakeld en kan dus alle verkeer gewoon door, maar toch werkt tweakers dan niet,
vind het zeer raar :(
mrsab @Hansie99998 juni 2023 18:59
Toevallig ook even dns flush gedaan? Misschien dat dit helpt
Remc0_ @Hansie99998 juni 2023 19:01
@@||tweakers.nl

Zou genoeg moeten zijn als je dit toevoegd aan de custom filtering rules.
Flappie @Hansie99998 juni 2023 19:42
Je moet ook aa.tweakers.nl en ab.tweakers.nl whitelisten. Thats it :)
KeizerH 8 juni 2023 19:31
Super fijn en ook nog gratis, ben benieuwd hoe lang het nog zo gratis blijft.
Jazco2nd
@KeizerH9 juni 2023 00:36
Ze hebben ook gewoon betaalde services.
lenwar
@KeizerH9 juni 2023 12:56
Het zal gratis blijven zolang dat voor hen een voordeel heeft.
Ze hebben zelf ook andere (betaalde) software voor een computer (AdGuard for Windows bijvoorbeeld). Hun AGH is daarmee ook wel een beetje een reclamebordje voor hun betaalde product. Ze adverteren er niet mee, maar je hebt het wel al in gebruik.

(Een beetje het idee dat bijvoorbeeld Microsoft / Red Hat / Adobe / enz licenties aan onderwijs heel goedkoop/gratis geven. Studenten zijn dan gewend aan dat product, dus zij zullen dat ook bij hun volgende werkgever of voor zichzelf als ZZP'er willen gebruiken. Investeren in de toekomst en tegelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen (want je bent onderwijs aan het steunen))

Adguard for Windows is bijvoorbeeld een soort adblocker voor al je Windows software. Die fungeert als transparante proxy die alle URLs scant en filtert voor alle software. (dus dat bijvoorbeeld 'Word' of 'Steam' niet naar huis z'n telemetry kan opsturen, ook al gaat het naar een algemene website die dus nier door een DNS-sinkhole als AGH of pi-hole worden tegengehouden)
Kozzmozz 8 juni 2023 19:20
Ook iemand een tip hoe het komt dat ik de bescherming tijdelijk moet uitschakelen om ROBLOX-videogame op te starten. Na opstart van de videogame, kan de bescherming weer aan en geen problemen meer.
rscheper @Kozzmozz8 juni 2023 19:28
Onder blocked services kun je Roblox wellicht aan hebben staan om te blokkeren. Of toch ergens in de block list, ergens zal een URL geblokkeerd worden die Roblox (mogelijk eenmalig) nodig heeft. Dit zou je in de query log terug moeten kunnen vinden.
LooneyTunes 8 juni 2023 19:43
En V0.107.31 is er al weer voor de Pi.
Hier ging de hele internet verbinding plat na de update (van .29 naar .30)
(router zag geen internet verbinding meer)

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 26 juli 2024 19:44]


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