Software-update: Tor Browser 12.0.7

Tor Browser Bundle logo (75 pix) Versie 12.0.7 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 12 is gebaseerd op Firefox ESR 102, waar dat bij versie 11 nog ESR 91 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Tor Browser 12.0.7

This release updates Firefox to 102.12.0esr, including bug fixes, stability improvements and important security updates. We also backported the Android-specific security updates from Firefox 114.

Build-Signing Infrastructure Updates

We are once again able to code-sign our executable Windows installer, so new installations on the Windows platform no longer need to perform a build-to-build update from an older version. We apologize for all the inconvenience this caued.

All Platforms
  • Updated Translations
  • Updated NoScript to 11.4.22
  • Updated OpenSSL to 1.1.1u
  • Bug tor-browser#41764: TTP-02-004 OOS: No user-activation required to download files (Low)
  • Bug tor-browser#41794: Rebase Tor Browser and Base Browser stable to 102.12esr
Windows + macOS + Linux
  • Updated Firefox to 102.12esr
  • Bug tor-browser#41777: Internally shippped manual does not adapt to RTL languages (it always align to the left)
Android
  • Updated GeckoView to 102.12esr
  • Bug tor-browser#41805: Backport Android-specific security fixes from Firefox 114 to ESR 102.12-based Tor Browser

Tor Browser

Versienummer 12.0.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website The Tor Project
Download https://www.torproject.org/download/languages
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-06-2023 20:22
3 • submitter: Munchie

08-06-2023 • 20:22

3

Submitter: Munchie

Bron: The Tor Project

Update-historie

21-04 Tor Browser 15.0.10 0
08-04 Tor Browser 15.0.9 12
26-03 Tor Browser 15.0.8 0
25-02 Tor Browser 15.0.7 0
17-02 Tor Browser 15.0.6 5
30-01 Tor Browser 15.0.5 0
13-01 Tor Browser 15.0.4 0
09-12 Tor Browser 15.0.3 0
19-11 Tor Browser 15.0.2 0
12-11 Tor Browser 15.0.1 1
Meer historie

Lees meer

Tor Browser

geen prijs bekend

Browsers

Reacties (3)

-Moderatie-faq
3
3
0
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Droopy77 9 juni 2023 20:00
Even testen of het posten hier wel lukt
magician2000 @Droopy779 juni 2023 23:48
Had dan op zijn minst iets relevants neergezet! :)

Gebruik deze niet vaak, maar heb deze wel paraat voor het geval ik een website wil benaderen waarvan ik denk dat die wel erg veel tracking heeft of wanneer ik e.e.a. in een volledig andere browser wil bekijken / testen.
dj.verhulst 10 juni 2023 22:33
handig grandprixradio.be te kunnen gebruiken

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.