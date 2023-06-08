Versie 12.0.7 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 12 is gebaseerd op Firefox ESR 102, waar dat bij versie 11 nog ESR 91 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Tor Browser 12.0.7 This release updates Firefox to 102.12.0esr, including bug fixes, stability improvements and important security updates. We also backported the Android-specific security updates from Firefox 114. Build-Signing Infrastructure Updates We are once again able to code-sign our executable Windows installer, so new installations on the Windows platform no longer need to perform a build-to-build update from an older version. We apologize for all the inconvenience this caued. All Platforms Updated Translations

Updated NoScript to 11.4.22

Updated OpenSSL to 1.1.1u

Bug tor-browser#41764: TTP-02-004 OOS: No user-activation required to download files (Low)

Bug tor-browser#41794: Rebase Tor Browser and Base Browser stable to 102.12esr Windows + macOS + Linux Updated Firefox to 102.12esr

Bug tor-browser#41777: Internally shippped manual does not adapt to RTL languages (it always align to the left) Android Updated GeckoView to 102.12esr

Bug tor-browser#41805: Backport Android-specific security fixes from Firefox 114 to ESR 102.12-based Tor Browser