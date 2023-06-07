Software-update: The Bat! 10.4.0.1

The Bat! logo (75 pix) Versie 10.4.0.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering-engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In deze uitgave is het volgende probleem verholpen:

Fixes
  • The issue which caused Quick Reply to send empty messages has been resolved

The Bat!

Versienummer 10.4.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ritlabs
Download https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/download.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-06-2023 16:20 0

07-06-2023 • 16:20

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Bron: Ritlabs

Update-historie

30-07 The Bat! 12.3 9
18-05 The Bat! 12.2 1
31-03 The Bat! 12.1 0
05-01 The Bat! 12.0 3
24-12 The Bat! 11.5.2 7
08-'25 The Bat! 11.4.3.0 0
06-'25 The Bat! 11.4.2.1 1
01-'25 The Bat! 11.4.1 0
12-'24 The Bat! 11.4 0
10-'24 The Bat! 11.3 2
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