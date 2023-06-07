Versie 10.4.0.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering-engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In deze uitgave is het volgende probleem verholpen:

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