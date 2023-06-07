Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.2 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 17.2:
- Added Czech language thanks to Martin Chvátal
- Added "Maximum" option for "H.264" & "H.265" functions
- Added "Dolby Digital Plus" audio codec with "Blu-ray" function
- Added "Rec. 2020 HLG 10bits" colorspace for "H.265", "VP9" & "AV1 functions
- Ability to set input and output points with "Conform" function
- Ability to set "H.265" function to lossless using 'CQ' '0'
- Improved "Edit media content" window performance & rendering
- Moved "Transitions" section to "Edit media content" window
- Corrected waveform issue with "Subtitling" function
- Corrected bug on timecode metadata reading
- Corrected bug with input and output points
- Corrected freezing bugs
- Various corrections
- Various improvements