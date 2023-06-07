Software-update: Shutter Encoder 17.2

Shutter Encoder logo (79 pix) Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.2 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.2:
  • Added Czech language thanks to Martin Chvátal
  • Added "Maximum" option for "H.264" & "H.265" functions
  • Added "Dolby Digital Plus" audio codec with "Blu-ray" function
  • Added "Rec. 2020 HLG 10bits" colorspace for "H.265", "VP9" & "AV1 functions
  • Ability to set input and output points with "Conform" function
  • Ability to set "H.265" function to lossless using 'CQ' '0'
  • Improved "Edit media content" window performance & rendering
  • Moved "Transitions" section to "Edit media content" window
  • Corrected waveform issue with "Subtitling" function
  • Corrected bug on timecode metadata reading
  • Corrected bug with input and output points
  • Corrected freezing bugs
  • Various corrections
  • Various improvements

Versienummer 17.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Shutter Encoder
Download https://www.shutterencoder.com/en/#downloads
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-06-2023 16:36 10

07-06-2023 • 16:36

10

Bron: Shutter Encoder

Update-historie

05-05 Shutter Encoder 20.1 6
12-04 Shutter Encoder 20.0 5
09-02 Shutter Encoder 19.9 0
06-01 Shutter Encoder 19.8 3
07-12 Shutter Encoder 19.7 6
16-11 Shutter Encoder 19.6 5
10-'25 Shutter Encoder 19.5 0
08-'25 Shutter Encoder 19.4 6
08-'25 Shutter Encoder 19.3 6
07-'25 Shutter Encoder 19.2 0
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Shutter Encoder

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (10)

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nutty 7 juni 2023 17:16
Gewoon proberen, sowieso zie ik geen AV1 output, shutter-encoder heeft dat wel.
Zie ook geen X265(beter dan standaard H265),
Zelf gebruik ik vid encoder das toch wel het fijnst om mee te werken, bovendien met beste kwaliteit. En supersimpel.

[Reactie gewijzigd door nutty op 22 juli 2024 18:14]

Dyon_R @nutty7 juni 2023 17:19
X265 en H265 zijn toch hetzelfde? Wat is het verschil er tussen?
Chielllie @Dyon_R7 juni 2023 17:45
X265 is de encoder (software) die de h265 file maakt. Zoals Lame de encoder is/was om een mp3 te maken.
Robertdw @Dyon_R7 juni 2023 17:47
H.265 en HEVC zijn dezelfde video compressie standaard en x265 is een opensource videodecoder die codeert als H.265
nutty @Robertdw7 juni 2023 18:01
H.265 en HEVC zijn dezelfde video compressie standaard en x265 is een opensource videodecoder die codeert als H.265
Precies!
ThanosReXXX 7 juni 2023 16:48
Even een vraagje voor de kenners: ik heb nog niet eerder van dit programma gehoord en momenteel gebruik ik doorgaans XMedia Recode. Is Shutter Encoder een betere optie en zo ja, waarom precies?

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 18:14]

Fairy @ThanosReXXX8 juni 2023 08:07
XMedia ken ik niet, Handbrake wel.

Shutter heeft veel meer functionaliteit, maar Handbrake is echt supersimpel in gebruik.
ThanosReXXX @Fairy8 juni 2023 11:03
Niet helemaal het antwoord wat ik zocht, maar even goed bedankt voor de reactie.
Tijgert 7 juni 2023 18:40
In dit programma ook overweg met UHD en HDR bestanden? Ik gebruik daar nu FastFlix voor.
Macron 8 juni 2023 11:35
Ik zoek een vervanger voor Freemake. Was een goed programma maar heeft sinds een half jaar problemen met het lezen/omzetten van sommige mkv-bestanden.
Een handige feature echter is het verwijderen van zwarte randen. Kan Shutter dat ook?

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