Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.2 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.2: Added Czech language thanks to Martin Chvátal

Added "Maximum" option for "H.264" & "H.265" functions

Added "Dolby Digital Plus" audio codec with "Blu-ray" function

Added "Rec. 2020 HLG 10bits" colorspace for "H.265", "VP9" & "AV1 functions

Ability to set input and output points with "Conform" function

Ability to set "H.265" function to lossless using 'CQ' '0'

Improved "Edit media content" window performance & rendering

Moved "Transitions" section to "Edit media content" window

Corrected waveform issue with "Subtitling" function

Corrected bug on timecode metadata reading

Corrected bug with input and output points

Corrected freezing bugs

Various corrections

Various improvements