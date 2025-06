De Mozilla Foundation heeft versie 102.11.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder is er een spamfilter, spellingscontrole, kalender, adresboek en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixes POP message retrieval stopped after a network error occurred and connectivity was restored

Reused SMTP connections sometimes silently disconnected, causing timeouts

Thunderbird could freeze if saving a sent message to IMAP failed

Creating OpenPGP keys with no expiration was not possible

News reader did not always issue GROUP command after authentication with remote server, preventing Thundebird from displaying or refreshing news from the server