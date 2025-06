Versie 1.7.0 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Voorheen was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar tegenwoordig ook voor Linux en macOS. Sinds versie 1.7.6 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FileZilla Server version 1.7.0: Additional updater improvements

Validate passive mode port ranges, it is now an error if the range overlaps any of the regular listeners Changes in FileZilla Server version 1.7.0-rc2: Small updater improvements

Print error message in log if hostname lookup fails while preparing data connection for passive mode

Fixes for login request throttler Changes in FileZilla Server version 1.7.0-rc1: Implemented automatic checking of the availability of new releases, configurable via Configuration dialog in the Administration Interface.

The log file now contains the flavour and version number at the top

UI: the listeners are now easier to edit and navigate through.