Versie 3.18 van Tixati is uitgekomen. Tixati is een uitgebreide en efficiënte bittorrentclient voor Windows en Linux met ondersteuning voor dht, magnet-links en rss-feeds. Het programma geeft uitgebreide informatie over alle aspecten van de download en het in- en uitgaande netwerkverkeer. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux en het programma toont geen advertenties. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Changes in Tixati version 3.18: Linux version GUI fully updated to GTK3

Completely new tree/list view for all Windows and Linux builds, no longer depending on OS common controls

Refined initial scanning procedures to better handle seed files with a different length than expected

Fixed waiting problems with local file scanning on program startup

Added workaround to load malformed v1+2 torrents that have zero-length files misplaced around padding files

New customizable Piece Creation Limiter in Settings > Transfers > Files to help avoid excess RAM buffering with slow hard drives

New charts showing total pieces in memory and pending save in Help > Diagnostics > Pieces Monitor

Fixed problem loading v2 .torrent files that have nested subdirectories named "info"

Fixed web seed queuing problems that would cause excessive waiting after HTTP redirect

New file ordered priority options to keep existing order while inserting / appending additional files

Fixed problems with Trackers column in main transfers view, will now match presets even with non-standard line spacing

Increased limit on number of trackers that can be set in a torrent, from 128 to 300

Fixed problems with default font fallback on rich text views

Fixed rich text view selection rendering problems when backscroll is trimmed for logs and chat rooms

Fixed rich text view problems when new lines are added during drag-select operation

Flags in tree/list views now display at correct height-based sizing instead of width-based

Fixed problems updating toolbar styles after change in Settings > UI > Widget Styles

Excessively long tooltips are now properly truncated and ellipsized to avoid flickering problems

Several other minor visual fixes in the GUI

Updated IP location tables