Versie 5.20 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,8MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.20: Add from Hard Disk: Removed left over UI for scanning sub folders.

Startup: Added scan for new TV Series Episodes.

Startup: Fixed sometimes new movies were added as TV Series.

User interface: Renamed 'Date Seen' to 'Last Played'.

IMDb import: improved getting the localized, original and English titles.

HTML Export: Added video element on movie pages for local media files.

HTML Export: Added fav icon for all pages.

Print: Fixed printing a collection.

TV Mode: Setting an entry to seen resetted the Owned and Wish List flags (and the Short List flag but that is intended behavior).

Translations: Updated the Simplified Chinese, German, French, Czech, Portuguese, Italian and Dutch translations.