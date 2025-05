Versie 5.19 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,7MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.19: Add from Hard Disk: improved detecting of local covers for TV Series.

Add from Hard Disk: Added support for PNG as local covers next to JPG.

Add from Hard Disk: Removed option to use folder names on query as it was confusing a lot of people. From now on Movies use file names and TV Series use the folder names to query.

Database: Added Theater to the Source properties.

Startup: Added a scan for newly added TV Series at startup. Soon this will be extended to scanning for new episodes on exiting TV Series entries too.

TheTVDb import: Fixed getting the Overview in a custom language.

TV Series: Fixed crash when manually adding a season.

TV Series: Completely rewrote the seen Series / Seasons / Episodes logic.

Database: Fixed mixup between Mayan and custom languages.

Add from Hard Disk: new movies could pick up left over covers from previous movies.

Translations: Updated the Simplified Chinese, German, Czech, Portuguese, Spanish and Dutch translations.