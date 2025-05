Realix heeft versie 7.42 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.42: Added reporting of PMIC Validation and DIMM Certification status for XMP 3.0 rev1.3+.

Added NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop.

Fixed monitoring of some EC sensors on EVGA Z790 series.

Enhanced support of AMD Phoenix.

Enhanced sensor monitoring on some MSI H510M, H610M and A620M series.

Improved reporting of Intel HDA sound drivers.

Added limited monitoring of Intel Arc GPUs without drivers installed (oneAPI, IGCL).

Added monitoring of Corsair H100i Elite White and H150i Elite White.

Added NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop.

Added option for creating report files in UTF-8 format.

Added monitoring of Corsair Commander CORE, CORE XT, ST.

Added preliminary support of Arrow Lake-S.

Updated monitoring with AMD Adrenalin 23.3.2.