Software-update: SyncBackFree 10.2.99.0

SyncBackFree logo (75 pix) 2Brightsparks heeft versie 10.2.99.0 van SyncBackFree uitgebracht. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 44 en 60 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

New:
  • Will use SYNCBACKTEMP environment variable as directory for all temporary files if it exists
Updated:
  • Numerous updates to creating, modifying and deleting schedules and help file updated
Fixed:
  • (Pro): When using shared settings the refresh token may not be updated while multiple profiles using same cloud are being run
  • (Pro): Unable to select Ransomware file when using Google Drive
  • (Pro): Was trying to delete legacy folders from Azure
  • Rollback pop-up menu in Restore Wizard was not initialized unless History tab was displayed
  • Fixes for DPI and small font size

Versienummer 10.2.99.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website 2Brightsparks
Download https://www.2brightsparks.com/download-syncbackfree.html
Bestandsgrootte 44,74MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-03-2023 16:20 1

08-03-2023 • 16:20

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Bron: 2Brightsparks

Update-historie

24-06 SyncBackFree 12.0.17.0 4
05-05 SyncBackFree 12.0.8.0 0
31-03 SyncBackFree 12.0.0.0 0
23-03 SyncBackFree 11.3.142.0 1
12-01 SyncBackFree 11.3.134.0 0
10-'25 SyncBackFree 11.3.124.0 0
08-'25 SyncBackFree 11.3.113.0 4
05-'25 SyncBackFree 11.3.106.0 7
04-'25 SyncBackFree 11.3.99.0 1
03-'25 SyncBackFree 11.3.87.0 0
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SyncBackFree

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
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Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
23 juli 2023 18:14
Syncback is nog altijd mijn "go-to" synchronisatie oplossing. Erg veel features, de stabiliteit en regelmatige updates maken dit een topper. Aanrader :)

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