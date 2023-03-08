Software-update: LameXP 4.20

LameXP logo (79 pix)Versie 4.20 van LameXP is uitgekomen. LameXP is een opensource gebruikersinterface voor Windows waarmee geluidsbestanden kunnen worden geconverteerd. Anders dan de naam suggereert kan het niet alleen Lame mp3 lezen en schrijven, maar ook Ogg Vorbis, Opus, AAC/MP4, FLAC, AC-3, Wave Audio en nog een hoop meer. Alle codecs zitten in het programma ingebakken, op AAC na, dat via een aparte download wel toegevoegd kan worden. De changelog voor versie 4.20 kan hieronder worden gevonden.

Changes between v4.19 and v4.20:
  • Updated FLAC encoder/decoder to v1.4.1 (2022-09-22), compiled with ICL 2022.2 and MSVC 15.9
  • Updated Monkey's Audio binary to v8.92 (2022-10-07), compiled with ICL 2022.2 and MSVC 15.9
  • Updated mpg123 decoder to v1.30.2 (2022-08-02), compiled with GCC 12.2.0
  • Updated MediaInfo to v22.12 (2022-12-22), compiled with ICL 2022.2 and MSVC 15.9
  • Implemented workaround for DwmEnableBlurBehindWindow() not working on Windows 11
  • Updated cURL to v7.87.0 (2022-12-21), with libcurl v7.87.0 and OpenSSL v1.1.1s

LameXP

Versienummer 4.20
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2019, Windows 11
Website MuldeR's OpenSource Projects
Download https://github.com/lordmulder/LameXP/releases/tag/Release_420
Bestandsgrootte 38,36MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-03-2023 19:15 5

08-03-2023 • 19:15

5

Bron: MuldeR's OpenSource Projects

Update-historie

12-'23 LameXP 4.21 7
03-'23 LameXP 4.20 5

Lees meer

LameXP

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (5)

-Moderatie-faq
5
5
2
0
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Roel1966 8 maart 2023 21:25
Volgens mij heb ik voor een hele tijd terug ook al eens LameXP wel eens gebruikt, althans de naam komt mij bekend voor. Alleen geen idee meer hoe het toen der tijds werkte maar wel leuk te zien dat deze tools nog steeds bestaan en geupdate worden.
kuurtjes @Roel19669 maart 2023 03:09
Geen toeters of bellen, gewoon een simpele en duidelijke interface. :)
graey @Roel19669 maart 2023 14:30
De kracht van open source hè _/-\o_
jegelie 9 maart 2023 20:07
"...niet alleen Lame mp3..."?? Is dat een apart bestandsformaat dan of zo?
Lrrr @jegelie9 maart 2023 23:29
LAME is een MP3-encoder: https://lame.sourceforge.io//

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.