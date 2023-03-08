Versie 4.20 van LameXP is uitgekomen. LameXP is een opensource gebruikersinterface voor Windows waarmee geluidsbestanden kunnen worden geconverteerd. Anders dan de naam suggereert kan het niet alleen Lame mp3 lezen en schrijven, maar ook Ogg Vorbis, Opus, AAC/MP4, FLAC, AC-3, Wave Audio en nog een hoop meer. Alle codecs zitten in het programma ingebakken, op AAC na, dat via een aparte download wel toegevoegd kan worden. De changelog voor versie 4.20 kan hieronder worden gevonden.

Changes between v4.19 and v4.20: Updated FLAC encoder/decoder to v1.4.1 (2022-09-22), compiled with ICL 2022.2 and MSVC 15.9

Updated Monkey's Audio binary to v8.92 (2022-10-07), compiled with ICL 2022.2 and MSVC 15.9

Updated mpg123 decoder to v1.30.2 (2022-08-02), compiled with GCC 12.2.0

Updated MediaInfo to v22.12 (2022-12-22), compiled with ICL 2022.2 and MSVC 15.9

Implemented workaround for DwmEnableBlurBehindWindow() not working on Windows 11

not working on Windows 11 Updated cURL to v7.87.0 (2022-12-21), with libcurl v7.87.0 and OpenSSL v1.1.1s