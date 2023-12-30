Software-update: LameXP 4.21

LameXP logo (79 pix)Versie 4.21 van LameXP is uitgekomen. LameXP is een opensource gebruikersinterface voor Windows waarmee geluidsbestanden kunnen worden geconverteerd. Anders dan de naam suggereert kan het niet alleen Lame-mp3 lezen en schrijven, maar ook Ogg Vorbis, Opus, AAC/MP4, FLAC, AC-3, Wave Audio en nog een hoop meer. Alle codecs zitten in het programma ingebakken, op AAC na, dat via een aparte download wel toegevoegd kan worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes between v4.20 and v4.21:
  • Upgraded build environment to Microsoft Visual Studio 2019.11 (MSVC 16.11)
  • Updated the Windows SDK version to 10.0.19041.0
  • Updated LAME encoder to v3.101 Beta-3 (2023-12-15), compiled with ICL 2023.2 and MSVC 16.11
  • Updated Opus encoder/decoder libraries to v1.4+9 (2023-11-03) and Opus-Tools to v0.2+34 (2023-11-12)
  • Updated Monkey's Audio binary to v10.38 (2023-12-22), compiled with ICL 2024.0 and MSVC 16.11
  • Updated FLAC encoder/decoder to v1.4.3 (2023-06-23), compiled with ICL 2024.0 and MSVC 16.11
  • Updated mpg123 decoder to v1.32.3 (2023-10-02), compiled with GCC 13.2.0
  • Updated MediaInfo to v23.11 (2023-11-30), compiled with ICL 2023.2 and MSVC 16.11
  • Updated cURL to v8.5.0 (2023-12-06), with libcurl v8.5.0 and OpenSSL v1.1.1w
  • Updated QAAC add-in (separate download) to QAAC v2.80 (2023-07-05), compiled with ICL 2024.0 and MSVC 16.11
  • Updated ALAC decoder to refalac v1.80 (2023-07-05), compiled with ICL 2024.0 and MSVC 16.11
  • Added an option to disable the icon in the notification area (now disabled by default)
  • Updated language files

LameXP

Versienummer 4.21 build #2382
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website MuldeR's OpenSource Projects
Download https://github.com/lordmulder/LameXP/releases/tag/Release_421
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-12-2023 08:59 7

30-12-2023 • 08:59

7

Bron: MuldeR's OpenSource Projects

Update-historie

12-'23 LameXP 4.21 7
03-'23 LameXP 4.20 5

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LameXP

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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kuurtjes 30 december 2023 10:08
Ik heb even gekeken en de meeste van de codecs gaan gewoon via ffmpeg.

Ik had graag eens een echt alternatief gezien.
codeneos @kuurtjes30 december 2023 10:46
Tja, dit is (de zoveelste) applicatie die een GUI on top off de ffmpeg toevoegt.
benme @codeneos30 december 2023 12:39
En ik ben er blij mee
rbr320 @kuurtjes31 december 2023 00:31
FFmpeg is niet meer dan een verzameling veelgebruikte open source media codecs die je door middel van wat command line magie in een pipeline aan elkaar knoopt. Dankzij de modulaire opzet zou je in theorie individuele codecs kunnen vervangen door andere, maar de codecs in FFmpeg zijn de praktijk vaak de beste want ze zijn in de open source wereld de facto de standaard en dus het meest doorontwikkeld.

Een "echt alternatief" zoals jij graag zou zien zal je waarschijnlijk alleen maar aantreffen in proprietary multimedia bewerkingssoftware.
only1prodix @kuurtjes1 januari 2024 17:32
Zelf werk erg graag met xrecode. Niet gratis, maar ook niet duur. Is dit een alternatief wat je zoekt!
jimh307 31 december 2023 19:12
Gelukkig dat het ook .flac aan kan want de tijd van kleine mp3tjes is wel aardig aan het krimpen. De huidige breedbandverbindingen zijn wel zo snel en de opslagruimte is zo groot dat het geen pijn doet om alle muziek in .flac op te slaan. Cd-audio doet met .flac ongeveer 700-900 kbps in plaats van 1411,2 kbps, zonder de integriteit van de bron aan te pakken. Het decomprimeren van .flac resulteert in bit-perfecte audio. De compressie is danig licht dat zelfs een 80486 het bij kan benen.
De beste .mp3 van 320 kbps lijkt als 2 druppels water op het origineel en de meeste kunnen het verschil niet eens horen. Heb je goede boxen (dan ga je als snel naar de 1000 euro) dan is er wel een merkbaar verschil tussen .mp3 en .flac. Heb je de ruimte dan zou mijn keus al gemaakt zijn. Muziek lossy opslaan kan niet meer ongedaan worden gemaakt (muv WavPack met hun hybride bestanden). Koop je dan jaren later een echt goede setup dan is er geen spijt en heb je de .flac bestanden nog. :)

Is dit programma dan wel nuttig? Ja, absoluut.
Het is makkelijk voor tijdens het autorijden, sporten, joggen en in de trein. Daar is plaats voor .mp3. Ik zou wel het origineel bewaren.

[Reactie gewijzigd door jimh307 op 23 juli 2024 14:35]

beerse
1 januari 2024 22:28
Heeft deze LameXP iets te maken met lame, de mp3 encoder (die niet zo genoemd wil worden) uitvoering: Lame.

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