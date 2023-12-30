Software-update: ExifTool 12.72

Phil Harvey heeft versie 12.72 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.70. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.72
  • Added read support for AAC audio files
  • Added a new QuickTime Keys Android tag
  • Added a number of new values for some Ricoh GR III tags
  • Decode timed metadata from Intsa360 Ace Pro MP4 videos
  • Decode GPSDateTime milliseconds in timed Insta360 metadata
  • Decode timed metadata from INNOV K5 TS videos
  • Decode a number of new GoPro timed-metadata tags
  • Decode a few new Xiaomi EXIF tags
  • Fixed writing of JPG/ARW images from some newer Sony models to preserve HiddenData

Versienummer 12.72
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Phil Harvey
Download https://exiftool.org/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 30-12-2023 08:21
7 • submitter: danmark_ori

30-12-2023 • 08:21

7

Submitter: danmark_ori

Bron: Phil Harvey

Update-historie

07-05 ExifTool 13.58 0
12-04 ExifTool 13.55 5
01-04 ExifTool 13.54 0
21-03 ExifTool 13.53 0
19-02 ExifTool 13.51 0
01-02 ExifTool 13.48 0
26-01 ExifTool 13.47 0
28-12 ExifTool 13.45 0
16-12 ExifTool 13.44 0
04-12 ExifTool 13.43 4
Meer historie

Lees meer

ExifTool

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (7)

-Moderatie-faq
7
7
3
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
ehtweak 30 december 2023 10:37
Wellicht al wijd en zijd bekend.
Maar toch, voor diegenen die het nog niet kenden, er is ook een nieuwe bijbehorende ExifToolGUI:

download: ExifToolGUI 6.2.8

(van een nederlandse programmeur)
https://github.com/FrankBijnen/ExifToolGui
OLED 30 december 2023 08:32
Wat ik niet snap; als je zo een MS-DOS-tooltje hebt, waarom niet gewoon de foto openen in je OS? Ik kan me moeilijk voorstellen dat Windows zo ver achterloopt op Mac of Linux, dus in feite kan elk OS al deze data correct uitlezen en tonen
Milmoor @OLED30 december 2023 08:45
Deze tool is handig voor bulkacties. Mijn vriendin gebruikt hem om bij via WhatsApp ontvangen foto’s de date taken te vullen adhv de filenaam zodat ze netjes tussen de andere foto’s staan als je op date taken sorteert.
martijnvanegdom @OLED30 december 2023 18:06
Allereerst.. dit is geen MS-DOS tooltje.. dit is een command line tool. Dat is heel iets anders. Ik snap dat jij witte letters op achtergrond daarmee associeert, waar de kracht die huidige terminals hebben is ver ver voorbij die tijd.

En dan dit tooltje.. ja de huidige OSen geven wel wat meta-data weer. Maar wat exiftool laat zien is zoveel meer.. bijvoorbeeld informatie over de flitser als die gebruikt is. Aanvullende lens informatie, de lijst is haast eindeloos.

Dit is echt een super tool!
beerse
@martijnvanegdom1 januari 2024 21:45
Als je de website van exiftool bekijkt (https://exiftool.org/) dan lees je daar dat het een perl-library is. En daar is dan een commandline tool omheen geschreven.

Het is dat ik er geen tijd voor heb maar in theorie zou het mogelijk moeten zijn om die perl-library te vertalen naar elke andere (script) taal. Vooral voor de msWindows gebruikers zou een powershell module handig kunnen zijn.
xyquesz @OLED31 december 2023 13:14
Ik gebruik Exiftool in combinatie met het programma Geosetter om met mijn SLR gemaakte foto's te geotaggen. Ik zou niet zonder kunnen!
OLED @xyquesz31 december 2023 14:41
Dat is een goede use case inderdaad

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.