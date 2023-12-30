Phil Harvey heeft versie 12.72 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.70. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.72 Added read support for AAC audio files

Added a new QuickTime Keys Android tag

Added a number of new values for some Ricoh GR III tags

Decode timed metadata from Intsa360 Ace Pro MP4 videos

Decode GPSDateTime milliseconds in timed Insta360 metadata

Decode timed metadata from INNOV K5 TS videos

Decode a number of new GoPro timed-metadata tags

Decode a few new Xiaomi EXIF tags

Fixed writing of JPG/ARW images from some newer Sony models to preserve HiddenData