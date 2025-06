Versie 24.10 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost veertig dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New in 24.10? Empty Cell Defaults. If you suffer from fear of the void you will be glad that this version offers easy ways to fill the void. The marking of the different types of emptiness can actually serve a better overview.

Fake Right-Drag-and-Drop. Now you can fake a right-drag-and-drop by holding down CTRL and SHIFT while doing a left-drag-and-drop. That way you can have the drag-and-drop context menu on left-drag-and-drop, which is pretty cool in limited hardware and software contexts.

Many Other Improvements. See change log.