De Mozilla Foundation heeft versie 102.8.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New The Troubleshooting Information page now displays version of the OpenPGP backend library used by Thunderbird.

Added option to build RNP library with OpenSSL backend (use "--with-librnp-backend=openssl" configure option) Fixes "Get Messages" did not retrieve messages from Gmail accounts using a local folder as a deferred inbox

Various visual and UX improvements

Various security fixes Known Issues Source strings for localized builds not uploaded to FTP as expected