Versie 1.184.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Handle click on gutter line number, which is first line of folded range -- it selects the entire range

Handle double-click on folded-rectangle-marks

Handle Shift+click on gutter line numbers

Command "Delete line" with caret on beginning of folded range: must unfold the range first

API to show HTML-formatted text on the horizontal 'ruler' band

Lexer JS: highlight 'modifier' keywords with a new style Fixed: Theme item "editor, folded line" was invisible on few standard themes

Folding underline '— — — —' was not painted for last visible line