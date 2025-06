Versie 4.13.3 van Matomo is uitgekomen. Matomo is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina. De releasenotes sinds versie 4.13.0 zien er als volgt uit:

This release fixes some PHP 8.2 deprecation warnings discovered in Matomo 4.13.1, adds performance improvements for segments and includes some minor fixes.

This release fixes some PHP 8.2 deprecation warnings discovered in Matomo 4.13.0, adds some performance improvements when fetching data for generating sparkline graphs, and a few gratefully received translations from the community of translators.