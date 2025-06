Mpv is een opensource en cross-platform mediaspeler, voor Windows, Linux, Mac en Android, die ontstaan is als een fork van mplayer2 en MPlayer. Het is klein, snel en heeft een minimalistische gebruikersinterface. Door gebruik te maken van scripts is het mogelijk meer functionaliteit toe te voegen. Versie 0.35.1 is uitgebracht en de changelog voor die uitgave ziet er als volgt uit:

Fixes and Minor Enhancements ao_pipewire: log version and other useful debug info

wayland: error out if essential protocol support is missing

wayland: also log refresh rate on surface entrance

vo_gpu_next: fix undefined behavior on alpha-first formats

meson: prepend MPV_CONFDIR path with prefix

meson: unbreak dl check on BSDs without libdl

lcms: fix crash with lcms2-related options if lcms is disabled

meson: fix stdatomic detection on bsd

osc: don't spam window-controls bindings on every render

wayland: check for resize/move in touch event first

ao_coreaudio: use device's nominal sample rate for latency properties

ao_pipewire: properly clean up resources

filter_kernels: fix kaiser

hwdec/d3d11va: fix a possible memory leak

external_files: set log level for potential files to trace

vo_opengl: do not blindly reject all Microsoft's OpenGL implementations

ao_coreaudio: use AudioUnitReset as ao_driver.reset to prevent long restart

hwdec_drmprime: fix memory leak

vo: hwdec: fix libdrm-related memory leak

draw_bmp: ensure last slice width is less than total width

wayland: dispatch and wait for compositor events in uninit

demux: boost read EBU R128 gain values to ReplayGain's reference level

version.py/version.sh: bump copyright year

vulkan: fix build error for 32bit builds with clang

vo_wlshm: cleanup on failure

ra_d3d11: fix incorrect type

meson: also search for rst2html with .py extension

audio: fix crash during uninit with ao_lavc

mp_image: fix XYZ primaries default

vd_lavc: add "auto" choice for vd-lavc-dr

vo: implement VO_DR_FLAG_HOST_CACHED

x11: fix issue with xpresent timing feedback