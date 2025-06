RAR Labs heeft kort na het verschijnen van versie 6.20 van zijn archiveringsprogramma's RAR en WinRAR enkele foutjes gevonden en er is een nieuwe testversie verschenen die deze moet verhelpen. Deze populaire compressietool is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en macOS. Het programma kan overweg met de gangbaarste formaten - waaronder rar, zip, cab, arj, lzh, tar, gz, uue, bz2, jar, iso, 7z en z - heeft een skinnable interface, en ondersteuning voor Zip64- en multivolume-cab-bestanden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Switches -ed and -e+d are also supported by ZIP archives. Previously they worked only for RAR archives. Bugs fixed: If unencrypted file was stored after encrypted in the same RAR archive and both files had been unpacked in the same extraction command, WinRAR 6.20 failed to unpack the unencrypted file;

In some cases a wrong detailed reason of file open error could be displayed in the second line of open error message.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

WinRAR 6.21 bèta 1 (32bit)

WinRAR 6.21 bèta 1 (64bit)

RAR 6.21 bèta 1 voor Linux (32bit)

RAR 6.21 bèta 1 voor Linux (64bit)

RAR 6.21 bèta 1 voor FreeBSD (32bit)

RAR 6.21 bèta 1 voor FreeBSD (64bit)

RAR 6.21 bèta 1 voor macOS (64bit)

RAR 6.21 bèta 1 voor macOS (Arm)