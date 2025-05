StartAllBack 3.5.7

Versie 3.5.7 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. De changelog sinds versie 3.5.5 is hieronder te vinden.

Changes in version 3.5.7: Minor improvements and fixes Changes in version 3.5.6: Support for latest Beta builds. Previous versions may break with 22H2 updates!