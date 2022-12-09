Software-update: Ocenaudio 3.11.18

Ocenaudio logo (75 pix) Versie 3.11.18 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, wat makkelijker te gebruiken. Sinds versie 3.11.16 zijn er enkele kleine problemen verholpen.

Changes in version 3.11.18
  • Fix decoder selection in mp4
  • Minor fixes
Changes in version 3.11.17
  • Fix offset of labels in paste
  • Minor fixes
Versienummer 3.11.18
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ocenaudio
Download https://www.ocenaudio.com/download?version=v3.11.18
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 09-12-2022 07:23 2

09-12-2022 • 07:23

2

Bron: Ocenaudio

Update-historie

03-08 Ocenaudio 3.20.2 0
10-07 Ocenaudio 3.20.0 0
21-06 Ocenaudio 3.19.4 0
14-06 Ocenaudio 3.19.3 0
01-06 Ocenaudio 3.19.1 0
17-04 Ocenaudio 3.18.0 3
06-03 Ocenaudio 3.17.3 0
21-02 Ocenaudio 3.17.2 1
19-01 Ocenaudio 3.17.1 0
08-01 Ocenaudio 3.17.0 0
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Design en multimedia

Reacties (2)

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r0n625 9 december 2022 11:23
Download voor Ubuntu 17.04, dat is een 5 jaar oud systeem !
AuteurDrobanir Downloads en Best Buy Guide @r0n62517 december 2022 07:40
Dat zijn natuurlijk minimum systeemeisen. Zo ook ook Windows XP SP2, uitgekomen 25 augustus 2004. Oh noes, bijna 20 jaar oud! :o

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