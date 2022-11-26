Software-update: GoldWave 6.69

GoldWave logo (58 pix)Versie 6.69 van GoldWave is uitgekomen. Dit programma is een uitgebreide digitale audio-editor voor Windows en Android dat sinds 1993 bestaat. Het kan op een hoge kwaliteit, tot maximaal 24bits en 192kHz, geluidsbestanden bewerken en ondersteunt onder andere de wav-, mp3-, ogg-, vox- en flac-formaten. De vele andere features zijn op deze pagina te bekijken. Een licentie kost 19 dollar voor een jaar of 59 voor het leven en werkt dan op alle ondersteunde platformen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in GoldWave version 6.69:
  • New drag-and-drop editing across files
  • Increased vertical zoom range
  • Resample command added to Batch Processing
  • Updated FLAC plug-in
  • Download button added to Language options
  • Updated languages
  • Several fixes and improvements

GoldWave

Versienummer 6.69
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website GoldWave
Download https://www.goldwave.com/release.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 26-11-2022 18:12 13

26-11-2022 • 18:12

13

Bron: GoldWave

Update-historie

09:00 Goldwave 7.07 10
05-02 Goldwave 7.04 2
08-11 Goldwave 7.03 0
03-'25 Goldwave 7.02 3
11-'24 Goldwave 7.01 0
10-'24 GoldWave 7.00 25
10-'24 Goldwave 6.83 6
01-'24 GoldWave 6.79 0
09-'23 GoldWave 6.78 2
08-'23 GoldWave 6.77 9
Meer historie

Lees meer

GoldWave

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (13)

-Moderatie-faq
13
13
12
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
CH4OS
26 november 2022 18:19
Hoe verhoudt dit betaalde programma zich tot Audacity, die open-source en gratis is? :)

Ik weet dat Audacity privacy issues had, maar los van dat, lijken beide programmas op het oog hetzelfde te doen.
Exirion @CH4OS26 november 2022 18:50
Ik gebruikte dit begin jaren ‘90 al, later naast Cool Edit Pro dat inmiddels door Adobe opgeslokt is en hernoemd tot Audition. Ik vind Audacity nog altijd een draak van een UI met weinig verfijning en IMO onprofessionele bediening voor effecten en dergelijke. GoldWave vond ik destijds ook een beetje zo. Cool Edit Pro was toen al erg fijn en Audition is in de kern niet veel anders geworden,
ToolBee @Exirion27 november 2022 01:51
Ik zweer nog steeds bij Soundforge, al dan niet van Sony.
Heb er zelfs een oude winXP machine voor. :) Met een PCI audiokaart.
Dat gaat allemaal niet op de NUC!
Exirion @ToolBee27 november 2022 10:20
Ah, ook een oude bekende ja. Sonic Foundry staat me nog wel goed bij en de overname door Sony ook. Magix schijnt het recent overgenomen te hebben, maar dat vond ik altijd een dubieus bedrijf. Van die goed gemarkete rommel met commercials die bij Tel Sell niet zouden misstaan ;)
ToolBee @Exirion27 november 2022 14:02
Magix... Met die automatische tik-verwijderaars!
Gelijk al je hoog weg... :P
BlaDeKke @CH4OS27 november 2022 00:25
Zelfde vraag, maar dan gesteld vanuit een user van goldwave die nooit audacity heeft geprobeerd.
TheVivaldi 26 november 2022 22:06
@Drobanir Op de website zie ik staan dat iOS niet meer ondersteund wordt en macOS en Linux juist wel. Misschien goed om de eerste zin van het artikel even bij te werken? :)
AuteurDrobanir Downloads en Best Buy Guide @TheVivaldi27 november 2022 07:22
Goldwave is inderdaad alleen voor Windows en Android en daar heb ik de tekst op aangepast. Daarnaast is er GoldWave Infinity, een web-app versie die platformonafhankelijk is. Maar dat is eigenlijk een heel ander product.
TheVivaldi @Drobanir27 november 2022 10:55
Dank! :)
Mizitras
26 november 2022 23:08
Ook het bekijken waard, de GPL v2.0 audio editor, genaamd tenacity .
AuteurDrobanir Downloads en Best Buy Guide @Mizitras27 november 2022 07:41
Zo op het eerste gezicht een kloon van Audacity?
CH4OS
@Drobanir27 november 2022 09:09
Volgens Tenacity's GitHub pagina:
Tenacity is an easy-to-use multi-track audio editor and recorder for Windows, macOS, Linux and other operating systems. It is built on top of the widely popular Audacity and is being developed by a wide, diverse group of volunteers.
En
Our project initially started as a fork of Audacity as a result of multiple controversies and public relation crises...
Bron: https://github.com/tenacityteam/tenacity / https://github.com/tenacityteam/tenacity/blob/main/README.md

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 03:38]

Step5 @CH4OS28 november 2022 09:48
Ah de libre versie ;)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.