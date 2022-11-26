Versie 6.69 van GoldWave is uitgekomen. Dit programma is een uitgebreide digitale audio-editor voor Windows en Android dat sinds 1993 bestaat. Het kan op een hoge kwaliteit, tot maximaal 24bits en 192kHz, geluidsbestanden bewerken en ondersteunt onder andere de wav-, mp3-, ogg-, vox- en flac-formaten. De vele andere features zijn op deze pagina te bekijken. Een licentie kost 19 dollar voor een jaar of 59 voor het leven en werkt dan op alle ondersteunde platformen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in GoldWave version 6.69: New drag-and-drop editing across files

Increased vertical zoom range

Resample command added to Batch Processing

Updated FLAC plug-in

Download button added to Language options

Updated languages

Several fixes and improvements