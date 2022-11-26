Illustrate heeft release 2022-11-25 van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, mp4, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2022-11-25 Added 64 bit VST effects also VSTv3 (as well as v2)

Flac 1.4.2

Updated registration check - could hide the registration input form on invalid code

Copy and Paste track names to clipboard added to main options menu

Paste works with own copied listing: also possible to remove the tracks, and paste in just the main items such as Album, Genre

Opus fixed handling of '=' for value

Ogg vorbis - duplicate Album Artist tags removed from read

Added [source_date]yyyymmdd hh.xx.ss.ms[] to naming, is creation time of the source file, is possible to edit the order, such as: [source_date]yy-mm-dd hh.xx[]

CD Ripper: Added [Alt + N] shortcut to show Manual Metadata Search page

CD Ripper: Manual Musicbrainz lookup, presents all medium formats

CD Ripper: Year, Genre and Style set for an individual track could be overwritten by the first one on a disc re-insert (if read from Cache)