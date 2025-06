Versie 8.4.7 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.4.7 bug-fixes and new features: Fix empty session issue due to forced Windows update restart. (Fix #9850, #12389, #5737, #4148, #2730… and much more)

Fix printing with extra background colors issue due to Change History. (Fix #12281)

Update to scintilla 5.3.1 and lexilla 5.2.0. (Implement #12327)

Updated nlohmann json to 3.11.2 and boost to 1.80.0. (Implement #12271, #12273)

Make large file restriction configurable. (Fix #11389, #12260, #11670)

Optimize open/save large files time. ( Commit)

Remember Column Editor settings through the sessions. (Implement #12386)

Fix plugin admin search issue. (Fix #12375)

Installer enhancement: prevent arm64 installer from installing on non ARM64 system. (Fix #12320)

Installer enhancement: remember “Don’t use_%APPDATA%” option. (Fix #12202)

Add new API NPPM_GETBOOKMARKID for getting bookmark ID. (Fix Commit)

Enhance “Go To” dialog: update line/position data dynamically. (Fix #12284)

Fix lines hiding issue. (Fix #12184, #8149)

Fix language detected from content not applied if default language is set. (Fix #11504)

Fix long filters get truncated in Find in Files feature. (Fix #12041)

Add ESC Key for aborting “Move to Recycle Bin” confirmation prompt. (Fix #12117)