De final release van AIMP versie 5.10 is uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma-cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Sinds versie 5.03 is er ook een aparte 64bit-versie van de mediaspeler. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in versie 5.10 zijn aangebracht, zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Changes in AIMP version 5.10 General: app can run again on Windows Vista and Windows XP

General: compatibility with Linux thought Wine

Sound engine: added support for system decoders (optional)

Sound engine: support for MDZ, ITZ, S3Z and XMZ file formats

Sound Engine: support for WavPack's correction files (WVC)

Sound Engine: support for DSD stream in WavPack-container

Player: an ability to pin window position on screen

Player: extended integration to aero peek feature

Playlist: added few new options for import single file from external applications

Playlist: added few new randomize modes

Playlist: list of templates for playlist grouping

And much more...