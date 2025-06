Astonsoft heeft versie 11.1.7 van EssentialPIM uitgebracht. Deze personal information manager maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan er niet met Outlook of de clouddiensten van bijvoorbeeld Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New in EssentialPIM 11.1.7 Improved one-way synchronization with Google Calendar

Better handling of long signatures in mail

Tasks in Kanban Board view now inherit sorting from other task views and vice versa

Improved handling of multiple Exchange mail accounts if they belonged to a single domain

Tabs in Notes and Tasks can now be renamed without hitting Enter first

Fixed Access Violation error when dragging and dropping events in Calendar

UI tweaks and other minor bugfixes