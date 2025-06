Versie 11.27 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.27: Fixed a "Some files will be synchronized as part of multiple base folders" false-negative

Fixed "Unexpected size of data stream" for Google Drive

Fixed crash when downloading empty file from Google Drive

RealTimeSync: fixed ffs_batch not accepted as valid configuration

Fixed top buttons vertical GUI layout

Fixed progress dialog font on Ubuntu MATE

Support cut/copy/paste for filter settings

Fixed free disk space calculation if target folder not yet created