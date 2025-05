Versie 1.171.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog sinds versie 1.169.2 ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.171.0 Added: When editing too long lines (2000+ chars), editor turns lexer off for a few seconds. That is to prevent caret rendering glitches on such lines. Option is added for this: "max_line_len_for_editing_keeping_lexer".

Few APIs for LSP Client

Better calculate wrap positions for CJK text

Addon Manager: add option "Verify HTTPS certificates"

Option "renderer_anti_flicker" is now per-lexer (before it was global) Fixed: Option "renderer_anti_flicker":20 gave regression in FindInFiles4 plugin's UI

Default value of "key_left_right_wrap_with_carets" was not like default.json tells

In some cases, Delete/typing command with multi-carets places multi-carets wrong

Regression in 1.169.2: Emmet engine broken

Regression in 1.167: Down-arrow from long wrapped line, to the last short line

After mouse wheel zoomimg, scrollbar position becomes very incorrect

"mouse_wheel_zoom":false -> Ctrl+wheel jumps to file beginning

Too wide combobox-arrow if UI scale is big Changes in version 1.170.0 Added: When file is deleted outside, show tab title in reddish color (theme color "tabs, special marks")

Option "underline_color_files" must support modern variants of rgba() and hsla(); support color-angles in units deg/rad/grad/turn

Option "py_caret_slow"

Lexer HTML: highlight background of blocks Changed: Bracket highlight is now performed near "on_caret_slow", ie after a pause

Lexer CSS: don't highlight entire color-function calls as single token: rgba(...), hsla(...) etc Fixed: Fold-ranges from command "fold selected lines" often worked wrong

Incorrect width of group of some 'Latin extended' chars

Addon Manager "Install from Git" ignored Git branch name on 'clone' action

Option "autocomplete_autoshow_chars" small bug