Niet iedereen is even gelukkig met Windows Verkenner voor het beheren van de bestanden op de computer. Enkele alternatieven die regelmatig in de Downloads voorbijkomen zijn Total Commander, Directory Opus en Q-Dir. Van Zweedse bodem komt Multi Commander, dat zich net als de voorgaande programma's kenmerkt door de dubbele schermen, die kopiëren van bestanden eenvoudig maken. Daarnaast zijn er uitgebreide mogelijkheden om bestanden te bekijken, aan te passen, te hernoemen of te zoeken. Multi Commander is gratis, heeft aparte downloads voor 32bit- en 64bit-systemen, en is nog geen 5MB groot. Nog niet zo lang geleden is versie 12.0 van Multi Commander uitgekomen en de belangrijkste veranderingen die daarin zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden.

Changes in version 12.0 Major code restructuring of core parts.

NEW - Hover data preview - Toggled on/off with Alt+Q or click on Talk-Bubble button on toolbar/li>

NEW - Menubar now support darkmode

NEW - Device dropdown can now show free space on device.

Updated lots of the 3rd party library that are used

Zip/Unzip now support AES-256 encryption

Many bug fixes

12 Stability Issues fixed