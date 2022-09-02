Terwijl er ook al had wordt gewerkt aan versie 7.0 heeft Oracle de negentiende update voor VirtualBox versie 6.1 uitgebracht. VirtualBox kan worden gebruikt om andere besturingssystemen in een virtuele omgeving op een computer te installeren. Op die manier is het mogelijk om verschillende besturingssystemen op dezelfde hardware naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken. VirtualBox is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en Solaris, en is in staat om diverse gastbesturingssystemen te draaien. De veranderingen die in versie 6.1.38 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added: GUI: Improvements in Native Language Support area

Main: OVF Export: Added support for exporting VMs containing Virtio-SCSI controllers

Recording settings: Fixed a regression which could cause not starting the COM server (VBoxSVC) under certain circumstances (bug #21034)

Recording: More deterministic naming for recorded files (will now overwrite old .webm files if present)

Linux Host and Guest Additions installer: Improved check for systemd presence in the system (bug #19033)

Linux Guest Additions: Introduced initial support for kernel 6.0

Linux Guest Additions: Additional fixes for kernel RHEL 9.1 (bug #21065)

Windows Guest Additions: Improvements in Drag and Drop area