Versie 10.51 RC1 van Total Commander is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt. Doordat het beeld in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren, maar het programma kan veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirename-tool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 10.51 is een zogenaamde bugfix-release die voornamelijk kleine problemen verhelpt, maar ook enkele nieuwe mogelijkheden toevoegt.

Total Commander 10.51 release candidate 1 is available now! Release candidate 1 mainly corrects errors, but there are also a few new functions. Complete list of changes. New functions in Total Commander 10.51 Button bar, start menu: New parameter %Q turns off automatic quotation marks around certain parameter combinations like %P%N

Verify checksums: Support extension .bk3 for Blake3, and arbitrary length Blake3 checksum verification

OneDrive folder: Show green overlay icon with checkmark for files which are marked for always being available offline

Lister, Compare by content: Support side scrolling by tilting mouse wheel left/right (only supported by some mice)

Multi-rename tool: New placeholder [X] inserts text from the clipboard

Synchronize dirs: Show yellow progress bar in task bar when done and the comparison took longer than 10 seconds