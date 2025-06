Versie 9.04 van SystemRescue is uitgekomen. SystemRescue is een zelfstartende Linux-omgeving voor het beheren of repareren van een systeem en gegevens na een crash. Het is bedoeld om op een eenvoudige manier admin-taken uit te voeren, zoals het maken en bewerken van de hardeschijfpartities. Het wordt geleverd met diverse programma's zoals GParted, fsarchiver, bestandssysteemtools, editors, Midnight Commander en netwerktools. Het kan worden gebruikt voor zowel Linux- als Windows-computers en vereist geen installatie, maar dit is wel mogelijk. De kernel ondersteunt alle belangrijke bestandssystemen zoals ext3/ext4, xfs, btrfs, reiserfs, jfs, vfat, ntfs, en netwerkbestandssystemen zoals SMB en NFS. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 9.04: Updated the kernel to the Long-Term-Supported linux-5.15.58

“cow_label” and “cow_directory” boot options can now also be set via the YAML config file

New “nomdlvm” boot option doesn’t activate md raid and lvm devices, preventing disk writes (#272)

Speed up boot process and fix pacman usage by using a preconfigured pacman trust database (#290)

Improve “mountall” script: detect more partitions, ignore swap, LUKS encryption support

Improve “mountall” script: add –readonly option, reuse empty mountpoints

Fix DNS name resolution during the initramfs boot phase

The “ca-trust” config option is applied to Firefox too

Add options to the “sysconfig” scope of YAML configs: timezone, authorized_keys, bookmarks

Fix configuration when there is no YAML file at all (e.g. when booting via PXE)

Added packages: rclone, qemu-img, multipath-tools, unrar