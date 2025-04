Versie 10.00 van SystemRescue is uitgekomen. SystemRescue is een zelfstartende Linux-omgeving voor het beheren of repareren van een systeem en gegevens na een crash. Het is bedoeld om op een eenvoudige manier admintaken uit te voeren, zoals het maken en bewerken van de hardeschijfpartities. Het wordt geleverd met diverse programma's zoals GParted, fsarchiver, bestandssysteemtools, editors, Midnight Commander en netwerktools. Het kan worden gebruikt voor zowel Linux- als Windows-computers en vereist geen installatie, maar dit is wel mogelijk. De kernel ondersteunt alle belangrijke bestandssystemen zoals ext3/ext4, xfs, btrfs, reiserfs, jfs, vfat, ntfs, en netwerkbestandssystemen zoals SMB en NFS. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 10.00: Updated the kernel to the Long-Term-Supported linux-6.1.20

Added grub loopback.cfg support (Daniel Richard G) (#326)

Add boot customization hooks for grub and syslinux

Add “gui_autostart” YAML config to run programs when X is started

Bring back xf86-video-qxl driver as its bugs have been fixed (#324)

Removed deprecated autorun features (autoruns=, scripts with \r

, old paths) (#315)

Added pass and qtpass (simple password manager which supports GnuPG encryption)

Added packages: casync, stressapptest, stress-ng, tk