Versie 1.168.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog sinds versie 1.167.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.168.0 Added: Command-line parameter '-verbose' for debugging Fixed: Couple of issues with saving read/only files

Linux Qt5: with "caret_after_end":true, on going up/down over short lines, caret moves lefter

Linux: file 'ast.py' in the current folder was breaking many plugins

Lexer Bash: wrong highlight in '~/.local' Changes in version 1.167.5 Added: Use translated button captions in message-boxes, both internal and API

Option "renderer_tweaks" has new sub-option "l" Fixed: Regression in 1.166.5: saved _named_ session was not reopened

Sometimes, bookmarks-section in the history file was purged by mistake

Click on the folded-block-rectangle hides caret

In e.g. Python lexer, new typed text may be 'catched' by the upper _folded_ block

On some Linux systems, with dots_per_inch=91, minimap is empty

Lexers XML/XML^: highlight quoted string only after '='

Lexer Markdown: rule for italics