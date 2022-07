Versie 3.46.2 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van versie 3.39.0. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.46.2: Fix performance regression #1097

Upgrade ffmpeg to v5.0.1

Add linux build for armv7l (Raspberrry Pi) #1231

Check file compatibility in concat dialog and show warning if any mismatches #1146 #455 #1203 #547

Implement simple support for Final Cut Pro FCPXML

Xmeml: support multiple #1195

Distribute only 7zip for windows (zip was large and self-extracting exe was slow to startup + other issues)

Add keyboard shortcut for create random segments

Set default path for open dialog

Revert broken undo behavior

Make segment list header fixed #1220