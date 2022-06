Versie 11.22 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.22: Allow to change default log folder in global settings

Fixed sort order when items existing on one side only

Consider HOME environment variable for home path (Linux)

Fixed config selection using shift and arrow keys

Start comparison, then sync by only pressing Enter after startup

Fall back to default path when failing to save log file

Improved relative config path handling in portable mode