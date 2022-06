Versie 8.4.2 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.4.2 new features, enhancement and bug-fixes: Fix crash on “Copy Binary Content” command without selection on edit zone. (Fix #11639, #11671)

Fix crashes by re-invoking with command line argument “-udl”. (Fix #11633)

Make toolbar icons customizable. (Fix #9913)

Make fold/unfold current level commands toggleable. (Fix #11529, #9196)

Add command line argument for plugin, a related notification and an API. (Fix #11576)

Fix horizontal scrolling with scroll wheel on Logitech MX issue. (Fix #10490)

Enhance dark mode. (Fix #11642, #11693, #11683, #11530, #10159)

Add encoding context menu via right/double click on status bar. (Fix #9998, #400, #756)

Add gui4cli keywords and fix its style IDs in stylers.model.xml.

Display installed plugin versions in Debug Info dialog. (Fix #11284)